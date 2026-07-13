Курская и Белгородская области получат 3 млрд на помощь потерявшим жилье

Правительство РФ продолжает адресную помощь жителям приграничных регионов. Кабмин принял решение выделить еще 3 млрд руб. Курской и Белгородской областям. Средства пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, а также на содействие им в приобретении новой квартиры либо постройке дома. Об этом рассказала пресс-служба кабмина 13 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На оперативном совещании в правительстве было отмечено, что особое внимание уделено решению социальных вопросов, которые касаются транспортных объектов, жилья, выплаты компенсаций гражданам, утратившим жилье, а также поддержки переселенцев. Реализуется программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской, а также Брянской областей.

В конце июня губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что с момента его вступления в должность главы региона количество выданных жителям приграничья жилищных сертификатов возросло с 3,8 до 16 тыс. Общая сумма поддержки превысила 101 млрд руб.

Денис Данилов