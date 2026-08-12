В Уфе раскрыли совершенную четыре года назад кражу трактора

Полицейские в Уфе раскрыли кражу трактора, совершенную четыре года назад, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В мае 2022 года в отдел полиции № 4 Уфы обратился 51-летний местный житель, который заявил о краже неисправного трактора, находившегося на проспекте Дружбы Народов. По данному факту возбудили уголовное дело о краже ( ст.158 УК РФ), но на тот момент установить подозреваемого не удалось.

Недавно сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике и оперативники отдела полиции № 4 установили подозреваемого. Это был 38-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество. Установлено, что он похитил трактор и сдал его в пункт приема металла.

Майя Иванова