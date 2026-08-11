ПСБ купил 16,98% акций производителя электромобиля «Атом» за 10 млрд рублей

ПСБ закрыл сделку по приобретению 16,98% акций АО «Кама» — производителя электромобиля «Атом». Стоимость пакета составила около 10 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПСБ приобрел 17% акций «Камы»

Фото: АО «Кама» ПСБ приобрел 17% акций «Камы»

Фото: АО «Кама»

В банке инвестиции назвали стратегическим вкладом в развитие электромобильности в России. «Мы делаем ставку на проект и на его ключевых стратегов — КамАЗ и Росатом, опыт и компетенция которых, наряду с менеджментом компании, по нашему мнению, обеспечат достижение планируемого финансового результата проекта с целью вывода его на IPO и дальнейшее развитие проекта уже в публичном статусе»,— сообщил вице-президент ПСБ Никита Душкин.

Электромобиль «Атом» стоит 3,98 млн руб., его разработка ведется с 2021 года при поддержке КамАЗа. Открытые предпродажи начались в апреле, в июле «Кама» передала первые электромобили покупателям. До конца года производитель планирует передать заказчикам минимум 3 тыс. машин.

В феврале 2026 года глава Нижнекамского района Радмир Беляев подписал с директором «Камы» Игорем Поваразднюком соглашение о приобретении электромобилей. Нижнекамск станет первым городом, в автопарке которого появится «Атом».

Анар Зейналов