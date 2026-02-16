Глава Нижнекамска подписал соглашение о поставке электромобиля «Атом»
Глава Нижнекамского района Радмир Беляев подписал с директором АО «КАМА» Игорем Поваразднюком соглашение о приобретении отечественных электромобилей «Атом». Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Нижнекамска.
Фото: АО «Кама»
Нижнекамск станет первым городом, в автопарке которого появится данный электромобиль.
В январе прошла официальная презентация электромобиля. По словам господина Беляева, «Атом» — полностью отечественная разработка, сочетающая современные технологии и экологичность.
Проект электромобиля «Атом» стартовал в 2021 году при поддержке КамАЗ.