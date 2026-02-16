Глава Нижнекамского района Радмир Беляев подписал с директором АО «КАМА» Игорем Поваразднюком соглашение о приобретении отечественных электромобилей «Атом». Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Нижнекамска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нижнекамска подписал соглашение о поставке электромобиля «Атом»

Фото: АО «Кама» Глава Нижнекамска подписал соглашение о поставке электромобиля «Атом»

Фото: АО «Кама»

Нижнекамск станет первым городом, в автопарке которого появится данный электромобиль.

В январе прошла официальная презентация электромобиля. По словам господина Беляева, «Атом» — полностью отечественная разработка, сочетающая современные технологии и экологичность.

Проект электромобиля «Атом» стартовал в 2021 году при поддержке КамАЗ.

Анна Кайдалова