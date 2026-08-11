В Ставрополе спорткомплекс с бассейном планируют достроить в 2026 году

Строительство спорткомплекса с 25-метровым бассейном в Ставрополе планируют завершить до конца 2026 года. Объект возводится на ул. Тухачевского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На данном этапе строители завершили монтаж металлического каркаса сооружения и приступили к обустройству внутренних конструкций, а также к установке системы водоподготовки бассейна. Параллельно ведутся работы на прилегающей территории: формируется зона автопарковки и прокладываются пешеходные дорожки.

Общая площадь спортивного объекта составит около 1,5 тыс. кв. м. В составе комплекса предусмотрен 25метровый бассейн на шесть дорожек, а также вспомогательные помещения — раздевалки, душевые, санузлы и административнохозяйственный блок.

По данным городской администрации, новый бассейн не только повысит доступность водных видов спорта для жителей Ставрополя, но и станет полноценной тренировочной базой для подготовки перспективных спортсменов.

Наталья Белоштейн