Суд оставил под стражей Вагнера, избившего ученого РАН в Екатеринбурге

Свердловский областной суд в Екатеринбурге при рассмотрении апелляции признал законной избранную меру пресечения Аркадию Вагнеру, обвиняемому в нападении на ученого УрОРАН, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Вагнер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Аркадий Вагнер

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По версии следствия, 13 августа вместе со своим знакомым Вагнер в ходе возникшего конфликта на ул. Главная применил силу в отношении 58-летнего сотрудника РАН — замдиректора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрОРАН Александра Шанина. Октябрьский районный суд отправил его под стражу до 28 сентября. Адвокат обвиняемого просил изменить ему меру пресечения.

Согласно информации СКР, Аркадий Вагнер и второй фигурант дела — Александр Р. — избили 67-летнего директора организации Никиту Зезина и его заместителя Александра Шанина. Конфликт произошел из-за детей, катавшихся на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали ученые. Спустя девять дней Никита Зезин умер от инфаркта. Александра Р. арестовали 30 июля, второго фигуранта — на следующий день. Оба обвиняемых не признали вину. На заседании Александр Р. заявил, что ученый умер по естественным причинам.

Подробности уголовного дела — в материале «Я к этому не причастен»

Ирина Пичурина