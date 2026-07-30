«Я к этому не причастен»

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 сентября Александра Р., обвиняемого в хулиганстве из-за избиения директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрОРАН Никиты Зезина. Через несколько дней после избиения Никита Зезин умер в больнице от сердечного заболевания. Накануне был задержан второй участник конфликта. Инцидент произошел 13 июля из-за детей, которые катались на квадроцикле по опытным полям, которые осматривали Никита Зезин с коллегой. Вину Александр Р. не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Александр Р. в зале суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Обвиняемый Александр Р. в зале суда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Процесс об избрании меры пресечения 38-летнему Александру Р., обвиняемому в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), проходил в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, где собралось несколько десятков региональных и федеральных журналистов. В суд также пришли друзья, мама и жена обвиняемого.

По данным следствия, Александр Р. избил двух ученых. Одним из них был 67-летний директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин, умерший на прошлой неделе, через несколько дней после нападения.

Конфликт между учеными и двумя местными жителями произошел в середине июля из-за детей, катавшихся на квадроцикле по опытным полям гороха. Как следует из заявления в полицию Никиты Зезина (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал»), 13 июля он и его заместитель Александр Шанин заметили нескольких детей на квадроциклах на поле. По его словам, ученые попросили у мальчиков телефон родителей, позвонили и объяснили им, что дети сейчас на поле одни, квадроциклы завязли в грязи, и они увезут их на УАЗе до института, где смогут передать родителям.

По словам свердловского депутата Вячеслава Вегнера, за детьми приехали «четыре джипа», к ученым вышли двое мужчин, нападение на ученых произошло в присутствии детей. «Из ниссана вышли два мужчины около 45 лет, спортивного телосложения, один из них сказал, что он Аркадий. А другой только вышел из автомобиля, имени его я не знаю, приближаясь к нам стал на меня кричать, оскорблять меня и моего заместителя Александра Шанина нецензурной бранью, мое воспитание не позволяет мне говорить эти слова, они плевали мне в лицо, называли меня старым мужчиной нетрадиционной ориентации, при этом мужчина нанес мне удар правой рукой в область нижней челюсти чуть левее от подбородка»,— следует из заявления Никиты Зезина в полицию.

В этот же день родители написали встречное заявление в полицию о причинении вреда их детям. 22 июля Никита Зезин умер в больнице. Как сообщили в региональном следственном комитете, он скончался от сердечного заболевания.

На заседании по избранию меры пресечения выяснилось, что Александр Р. был ранее судим — в 2011 году он случайно выстрелил своему напарнику в пах, когда работал в местной ГАИ. Но судимость на сегодняшний день погашена.

Александр Р. уверял суд, что не скроется от следствия, будет приходить сразу после требований силовиков и загранпаспорта у него нет. Обвиняемый просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, либо домашний арест.

Свою вину он не признал: «Человек погиб по естественным причинам. Я к этому не причастен. Человек был больной, получил инфаркт».

Жена и мама обвиняемого охарактеризовали его как человека семейного, доброго и отзывчивого. По словам супруги, ученые гоняли детей по полю палками, называли их «террористами» и силой увезли к зданию института на ул. Главной. Она подтвердила, что муж ударил ученого, но легко, при этом не пиная его, как заверял Никита Зезин.

Как пояснил сам Александр Р., в день задержания к нему приехали силовики и попросили проехать в отдел под предлогом разбирательства насчет его заявления.

После непродолжительного пребывания в совещательной комнате судья постановил арестовать Александра Р. до 26 сентября.

Накануне был задержан второй участник конфликта – 39-летний Аркадий В. Ему также предъявлены обвинения по делу о хулиганстве.

Артем Путилов