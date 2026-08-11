Чаевые на Ставрополье за полгода упали на 18,5% — до 22 млн рублей

В январе–июне 2026 года общая сумма чаевых в заведениях сферы услуг Ставропольского края превысила 22 млн рублей. Это на 18,5% меньше показателя аналогичного периода 2025 года, когда посетители оставили более 27 млн рублей. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в пресс-службе сервиса Нетмонет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вместе с тем средний размер чаевых в регионе вырос на 6,4% — с 328 до 349 рублей. Крупнейшая единовременная сумма за первое полугодие 2026 года составила 36,7 тыс. рублей: её оставили в Пятигорске. Годом ранее лидером по этому показателю был Кисловодск, где максимальная сумма достигла 20 тыс. рублей.

Параллельно в регионах запустили рейтинг, позволяющий посетителям отслеживать оставленные чаевые. Для каждого города и ресторана формируется отдельный топ гостей с учётом общей суммы их переводов.

Мария Хоперская