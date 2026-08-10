Мать двоих детей в Удмуртии будут судить за убийство новорожденного

В Удмуртии 33-летняя жительница Селтинского района предстанет перед судом после убийства новорожденного (ст. 106 УК, до пяти лет лишения свободы). Завершено расследование дела, сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, 29 мая женщина родила ребенка у себя дома. После родов она задушила новорожденного и хранила его тело. 7 июня она выбросила его в мусорный контейнер рядом с жильем. Она также является матерью двоих детей.

В ходе расследования установили обстоятельства происшедшего, провели медицинскую и психиатрическую экспертизу. Также допросили жители села и родственников фигурантки. Свою причастность к преступлению она подтвердила.

Напомним, в июне ее отправляли под домашний арест.