Жительницу Удмуртии отправили под домашний арест после убийства новорожденного

Жительницу Селтинского района, обвиняемую в убийстве новорожденного сына (ст. 106 УК), отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

На заседании стало известно, что подсудимая работает менеджером по продажам в одной из онлайн-школ. Ей 32 года, она состоит в гражданском браке и является матерью двоих детей, проживает с семьей. Ранее не судима.

Следователь просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но по адресу проживания отца подсудимой, поскольку, посчитали в СКР, фигурантка может воспрепятствовать производству по уголовному делу. Свидетели — ее близкие родственники. Сюмсинский райсуд Удмуртии удовлетворил ходатайство следователя.

Напомним, тело новорожденного обнаружили на мусорном полигоне в Увинском районе. Следствие считает, что обвиняемая сразу после родов задушила младенца, несколько дней хранила тело у себя дома, после чего выбросила в мусорный контейнер неподалеку. Она подтвердила причастность к преступлению. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.