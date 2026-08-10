Проект птицефабрики за 2,7 млрд рублей под Тамбовом прошел экспертизу

Экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий в рамках строительства птицефабрики «Родина» в селе Авдеевка пригородного Тамбовского округа. В едином госреестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ) информация появилась 6 августа. Объем вложений в строительство многопрофильного сельхозпредприятия в Авдеевке оценивается в 2,65 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным ГИС ЕГРЗ, экспертной организацией выступило московское ООО «Академэкспертиза». Заказчик — ООО «СПС Агрогрупп», принадлежащее подмосковному ЗАО «Соцпромстрой».

В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что теперь возведение сельхозпредприятия, основой которого станет птицефабрика «Родина», предполагается завершить во втором квартале 2028 года. При этом в 2022-м ЗАО «Соцпромстрой» планировало реализовать проект «за ближайшие три–пять лет». Проектная мощность птицефабрики — 110 млн яиц в год. Поголовье кур-несушек составит 390 тыс.

В перспективе число кур-несушек хотят увеличить до 800 тыс., а производительность — до 200 млн яиц. Кроме того, на площадке планируется производство кормов.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «Тамбову обещают яйца».

Денис Данилов