Завершение птицефабрики под Тамбовом за 2,7 млрд рублей перенесли на 2028 год

Строительство многопрофильного сельхозпредприятия, основной которого станет птицефабрика «Родина» в пригородном Тамбовском округе, планируется завершить во втором квартале 2028 года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в правительстве региона. В 2022 году подмосковное ЗАО «Соцпромстрой» планировало реализовать проект за ближайшие три–пять лет. Объем вложений при этом не изменился и составляет 2,65 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Инвестор подготовил необходимый пакет документов и направил его для получения разрешения на строительство.

Проектная мощность предприятия также осталась прежней и составляет 110 млн яиц в год. Поголовье кур-несушек составит 390 тыс. — в дальнейшем их количество планируется увеличить до 800 тыс., а производительность — до 200 млн яиц.

Кроме того, на площадке планируется производство кормов. С 2024 года там выращивают малину.

В 2022 году в «Соцпромстрое» рассказывали, что речь идет о восстановлении бывшей одноименной птицефабрики (ликвидирована в 1998 году) на участке площадью 107 га в селе Авдеевка. В этот объект компания планировала вложить 1,55 млрд руб., еще 481 млн руб. — в элеватор, 403 млн руб. — в цех переработки многолетних трав, 218 млн руб. — в хозяйство по выращиванию и переработке плодово-ягодных культур.

ЗАО «Соцпромстрой», по собственным данным, было основано в 1994 году в подмосковном Одинцово. Занимается проектированием и строительством, обустройством инженерных сетей, производством стройматериалов. По данным Kartoteka.ru, единственный владелец ЗАО — Эльвира Панова. Гендиректор — Михаил Панов. Выручка компании в 2025 году составила 341 млн руб., чистая прибыль — 251 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 532 млн и 166 тыс. руб. соответственно.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова