Аэропорт Уфы временно ограничил вход сопровождающих на рейсы

В аэропорту Уфы задерживаются рейсы, предупреждает его пресс-служба. Также в терминалы ограничен вход встречающих и провожающих лиц. «Допуск производится при наличии билетов», — говорится в сообщении.

Утром аэропорт Уфы приостановил выпуск и прием самолетов из-за опасности атак БПЛА.

На момент публикации в столице Башкирии, по данным онлайн-табло, задерживались 11 рейсов на вылет в Астрахань, Самару, Екатеринбург, Новый Уренгой, Москву, Бованенково, Санкт-Петербург, Минеральные Воды. Отменены три рейса в Шереметьево. Кроме того, опаздывают 14 самолетов из Екатеринбурга, Сургута, Санкт-Петербурга, Норильска, Стамбула, Тбилиси, Москвы, Краснодара, Нового Уренгоя и Бованенково. Также отменены рейсы из Шереметьево.

Идэль Гумеров