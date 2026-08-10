Гособвинитель по делу вице-премьера Башкирии возглавил районную прокуратуру

Прокурором Кушнаренковского района стал Федор Никифоров, следует из публикаций пресс-службы прокуратуры Башкирии. 7 августа его представили главе администрации муниципалитета, руководству районного суда и местных отделов правоохранительных органов.

Старший советник юстиции Федор Никифоров ранее был заместителем начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции республиканской прокуратуры. В этом статусе, а также в статусе исполняющего обязанности начальника отдела он представлял государственное обвинение в таких резонансных процессах, как дело о хищениях в АО «Башкиравтодор» в отношении Ильдара Юланова, Ирека Шарипова и Рината Мардисламова, дело экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, дело экс-председателя госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук, дело о посредничестве во взяточничестве в отношении владельца ООО «Аквамак-Процессинг» Олега Макаренко. Процессы заканчивались обвинительными приговорами.

Ранее прокуратуру Кушнаренковского района возглавлял Артур Галеев.

Идэль Гумеров