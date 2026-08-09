Главные новости за 3–9 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком из-за падения обломков БПЛА погибли семь человек, включая троих детей, и 40 пострадали, из них 21 госпитализирован. Позднее число погибших от атаки ВСУ под Геленджиком детей увеличилось до четырех.

В результате ночной атаки на Крым погибли три мирных жителя, еще двое ранены. Несколькими днями позднее от беспилотной атаки погиб еще один мирный житель и еще один ранен.

В селе Хмельницком под Севастополем произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, после чего совершил нападение на местных жителей.

В Севастополе спецслужбы пресекли деятельность диверсионно-террористической группы и задержали двоих граждан России 1992 и 1999 годов рождения, которые по заданию украинских кураторов готовили серию терактов в Крыму и Севастополе.

МИД Турции выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в Черном море, отметив, что происходящее затрагивает гражданское судоходство и может иметь последствия для продовольственной безопасности.

Производственная площадка компании ЭФКО в Тамани Краснодарского края приостановила работу после атаки ВСУ, произошедшей в ночь на 30 июля.

Заместитель генпрокурора РФ Сергей Бажутов представил нового прокурора Краснодарского края Виктора Винецкого.

Представители Wildberries провели переговоры с руководством Краснодарского края.

Национализированное ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» подало иск к бывшему собственнику, азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову о взыскании убытков.

Обломки украинского БПЛА упали на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. В результате атаки произошел пожар, который ликвидировали к середине дня. Пострадали шесть человек.

В Новороссийске обломки беспилотника упали на территории двух промышленных объектов, а также на частные домовладения. В результате атаки загорелась хозпостройка, есть повреждения в двух частных и одном многоквартирном доме. Пострадал один местный житель, ему оказали медпомощь без госпитализации.

Суд вернул дело экс-замминистра образования Кубани Оксаны Грушко на доследование.

Информация источников «Ъ-Кубань» об исчезновении после отправки на СВО осужденного за взятку бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова нашла официальное подтверждение.