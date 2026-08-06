ЭФКО приостановила работу площадки в Тамани после атаки ВСУ

Производственная площадка компании ЭФКО в Тамани Краснодарского края приостановила работу после атаки ВСУ, произошедшей в ночь на 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По информации ЭФКО, в результате атаки на территории производственной площадки возник пожар. После происшествия деятельность объекта приостановили до завершения оценки полученных повреждений и проведения ремонтно-восстановительных работ.

В компании уточнили, что в настоящее время специалисты проводят оценку последствий произошедшего. После завершения обследования планируется выполнить необходимый комплекс восстановительных работ, по итогам которого будет принято решение о возобновлении деятельности площадки.

Одновременно ЭФКО приступила к проработке резервных цепочек экспортных и импортных поставок. В компании сообщили, что рассматривают альтернативные логистические решения на период, пока производственная площадка остается неработающей.

Мария Удовик