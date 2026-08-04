В Севастополе задержали двоих россиян за подготовку терактов по заданию Украины

В Севастополе спецслужбы пресекли деятельность диверсионно-террористической группы и задержали двоих граждан России 1992 и 1999 годов рождения, которые по заданию украинских кураторов готовили серию терактов в Крыму и Севастополе. Об этом в своем MAХ-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным властей, злоумышленники действовали по прямой указке врага — через Telegram их завербовали для сбора данных о российских военных, они обучались работе со взрывчаткой и планировали атаки на объекты критической инфраструктуры. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за профессионализм.

Ранее сообщалось, что в селе Хмельницком под Севастополем произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, после чего совершил нападение на местных жителей. По информации губернатора, сначала военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам — в результате один человек погиб, еще один получил ранения. После этого нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет.

Пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь, врачи принимают все необходимые меры для их лечения, данных о состоянии раненых официально не приводится. Подозреваемого задержали, на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Региональные власти призвали жителей не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные сообщения, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Мария Удовик