Один человек погиб и один пострадал при ночной атаке ВСУ на Крым
В результате ночной атаки на Республику Крым погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Глава республики выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. По его словам, власти окажут необходимую помощь семье погибшего и раненому.
Сергей Аксенов также призвал жителей Крыма сохранять бдительность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Как сообщалось, в течение прошедшей ночи с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дроны сбили в том числе над территориями Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.