Один человек погиб и один пострадал при ночной атаке ВСУ на Крым

В результате ночной атаки на Республику Крым погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава республики выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. По его словам, власти окажут необходимую помощь семье погибшего и раненому.

Сергей Аксенов также призвал жителей Крыма сохранять бдительность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дроны сбили в том числе над территориями Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков