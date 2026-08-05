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Один человек погиб и один пострадал при ночной атаке ВСУ на Крым

В результате ночной атаки на Республику Крым погиб один мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава республики выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. По его словам, власти окажут необходимую помощь семье погибшего и раненому.

Сергей Аксенов также призвал жителей Крыма сохранять бдительность и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи с 20:00 мск 4 августа до 08:00 мск 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дроны сбили в том числе над территориями Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Вячеслав Рыжков

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