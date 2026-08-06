В Краснодаре коллективу прокуратуры представлен новый прокурор региона

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Бажутов представил нового прокурора Краснодарского края Виктора Винецкого, который был назначен на должность указом президента Российской Федерации 27 июля 2026 года. В своем выступлении господин Винецкий заявил, что нацелен на плодотворную работу в целях защиты прав жителей края, а также укрепления законности и правопорядка в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

В качестве приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры в текущей ситуации заместитель Генпрокурора Сергей Бажутов назвал работу по защите интересов участников специальной военной операции и членов их семей, трудовых и социальных прав граждан. Также особое внимание должно уделяться надзорному сопровождению национальных проектов и государственных программ, реализуемых в регионе. Кроме того, Сергей Бажутов отметил необходимость повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Анна Перова