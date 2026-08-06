Представители Wildberries провели переговоры с руководством Краснодарского края

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) продолжает работу по поддержке предпринимателей, пострадавших в результате атак на логистическую инфраструктуру. Об этом сообщила глава компании Татьяна Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По ее словам, представители РВБ уже провели встречи с властями Краснодарского края, Республики Татарстан, Ленинградской, Тульской и Ивановской областей. Кроме того, компания ведет консультации с Москвой, Ростовской, Нижегородской и Новосибирской областями, а также рядом других регионов.

Одновременно РВБ начала серию выездных встреч с предпринимателями. Первые мероприятия прошли в Рязани, Смоленске и Иванове. В ходе встреч партнеров информируют о текущей ситуации, обсуждают возможные меры поддержки и проводят индивидуальные консультации.

Татьяна Ким отметила, что федеральные меры поддержки также находятся в стадии проработки.

Для предпринимателей, клиентов и исполнителей на платформе «RWB Участие» создан единый информационный сервис, где публикуются актуальные сведения о доступных мерах поддержки, предусмотрена возможность направить индивидуальный запрос и получить консультацию.

Кроме того, компания открыла отдельный раздел для организаций и граждан, желающих оказать помощь пострадавшим предпринимателям, где можно предложить собственные инициативы и формы участия.

Вячеслав Рыжков