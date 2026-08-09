В результате утреннего налета БПЛА в Новороссийске пострадал один человек

В результате падения обломков беспилотника в Новороссийске пострадал один человек, которому оказали медпомощь без госпитализации. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Утром в воскресенье власти города сообщили, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на территориях двух промышленных объектов в Новороссийске, а также на частное домовладение в поселке Верхнебаканском. В результате падения фрагментов дрона произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали открытое горение.

Сейчас оперштаб края уточненняет, что в результате падения обломков БПЛА в двух частных домах повреждены остекление и навес, в одном многоквартирном доме выбило окно в подъезде. На местах работают оперативные и специальные службы.

Андрей Петров