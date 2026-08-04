Турция заявила об угрозах продовольственной безопасности из-за атак в Черном море

МИД Турции выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в Черном море, отметив, что происходящее затрагивает гражданское судоходство и может иметь последствия для продовольственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам, прежде всего к участникам конфликта, принять срочные меры для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

По данным турецкой стороны, 3 августа судно Nadezhda, следовавшее из турецкого порта Самсун в Новороссийск с грузом свежих овощей и фруктов, подверглось атаке. На борту возник пожар, пострадали четыре члена экипажа, трое из которых являются гражданами Турции. Всего на судне находились 22 человека.

МИД Турции также сообщил, что атаке подверглось еще одно судно — «Яшар», подчеркнув, что обеспечение безопасности турецких граждан остается приоритетной задачей.

Ранее транспортная группа FESCO сообщила о гибели торгового судна «Янина», атакованного беспилотниками в 130 морских милях от Новороссийска. Все 17 членов экипажа были спасены.

Вячеслав Рыжков