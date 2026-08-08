Пять человек пострадали при возгорании на Ильском НПЗ
Обломки украинского БПЛА упали территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском район Краснодарского края. В результате атаки произошел пожар. По предварительной информации, пострадали пять человек, им оказывают медпомощь. На месте работают оперативные и специальные службы, сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в прошлый раз одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России дроны ВСУ атаковали 10 июля.
По сообщению минобороны России, прошедшей ночью на Краснодарским краем, Крымом, Ростовской областью и другими регионами дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 397 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.