Три человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Крым

В результате ночной атаки на Крым погибли три мирных жителя, еще два человека получили ранения, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Он выразил соболезнования родственникам погибших и отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь. По словам главы региона, органы власти окажут поддержку всем, кто оказался затронут атакой.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Атака проходила в период с 20:00 мск 2 августа до 07:00 мск 3 августа.

Беспилотники были сбиты в том числе над территориями Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Прокуратура Крыма контролирует соблюдение прав граждан после атаки на полуостров. По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Дмитрия Егорова обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего.

Вячеслав Рыжков