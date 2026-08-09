Суд вернул дело экс-замминистра образования Кубани Оксаны Грушко на доследование

Ленинский суд Краснодара вернул на доследование уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Оксаны Грушко. Сведения об этом опубликованы на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт минобразования Краснодарского края Фото: сайт минобразования Краснодарского края

«Возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение (обв. акт) составлены с нарушением требований Кодекса» – такая запись появилась в карточке дела в субботу.

Ранее «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные гособвинения сообщал, что экс-чиновнице вменялось получение взятки в размере 1 млн руб. По версии обвинения, Оксана Грушко использовала служебное положение для личного обогащения и обеспечила победу в конкурсе и заключение государственных контрактов на пошив и поставку текстильной продукции для школ №102 и №104 в Краснодаре. Речь идет о шторах и крепежных механизмах к ним. Общая сумма поставок составила 18,5 млн руб.

Контрагентом выступил индивидуальный предприниматель, который, как утверждало следствие, отблагодарил чиновницу денежным вознаграждением за содействие, после чего чего все документы на поставку формы были оформлены должным образом. Экс-чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Корреспондент издания, присутствовавший на судебном заседании, сообщал, что Оксана Грушко полностью признала вину. Ее, согласно данным суда, защищает адвокат Алексей Пинчук.

Михаил Волкодав