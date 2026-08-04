Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям под Севастополем

В селе Хмельницком под Севастополем произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, после чего совершил нападение на местных жителей. Об этом в своем MAХ-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительной информации, сначала военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. После этого, как сообщил губернатор, нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил троих мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет.

Пострадавшим оказывают экстренную медицинскую помощь. По информации властей, врачи принимают все необходимые меры для их лечения. Данных о состоянии раненых официально не приводится.

Подозреваемого задержали. На месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Региональные власти призвали жителей не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные сообщения. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Мария Удовик