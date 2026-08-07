Туапсинский коммерческий порт подал иск к бывшему владельцу Шахлару Новрузову

Национализированное ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» подало иск к бывшему собственнику, азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову о взыскании убытков. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Сумма требований в материалах дела пока не раскрывается. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Генеральная прокуратура РФ и Росимущество.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» зарегистрировано в 2008 году. Уставный капитал предприятия составляет 278,2 млн руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Изначально собственником компании являлся Олег Басин, в 2014 году право владения перешло к Шахлару Новрузову, а с 2015 года бенефициаром стала Vonixel Limited BVI, зарегистрированная в офшорной зоне на Британских Виргинских островах.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в декабре 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ о признании недействительной сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» и взыскании их в доход государства. Суд также постановил изъять несколько объектов недвижимости, связанных с портом, включая автодороги и подъезды к причалам.

Основным доводом надзора, с которым согласился суд, стало нарушение резидентами зарубежных государств порядка приобретения активов, имеющих стратегическое значение для РФ. Перегрузочные объекты в порту Туапсе, расположенные вблизи критически важной транспортной инфраструктуры на побережье Черного моря, контролировали иностранные инвесторы Шахлар Новрузов, Георгиу Йоргус (Кипр) и Vonixel Limited (Британские Виргинские Острова). Приобретение таких активов иностранными предпринимателями должно было пройти согласование в правительстве РФ и ФАС, но этого не было сделано.

В феврале 2026 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бизнесмена на решение о национализации, подтвердив его законность.

Наталья Решетняк