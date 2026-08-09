Слухи об исчезновении экс-вице-губернатора Сергея Власова на СВО подтвердились

Информация источников «Ъ-Кубань» об исчезновении после отправки на СВО осужденного за взятку бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова нашла официальное подтверждение. Об этом «Ъ» узнал в ходе судебного процесса над его преемником — Александром Нестеренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Бывший заместитель главы Краснодарского края Сергей Власов — один из важных свидетелей по уголовному делу его преемника Александра Нестеренко. В декабре минувшего года Сергей Власов был приговорен к 11 годам лишения свободы за получение взятки в размере 6 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он не стал обжаловать приговор, а заключил контракт с Минобороны РФ об отправке в зону СВО. Позднее (в конце мая) источники сообщили «Ъ-Кубань» о пропаже Сергея Власова в зоне СВО, об этом же писали несколько краснодарских Telegram-каналов, ссылавшихся на анонимные источники. Тогда адвокаты Сергея Власова отказались комментировать ситуацию.

Адвокат Александра Нестеренко Александр Бурнаев рассказал «Ъ» о получении судом официальных сведений о судьбе господина Власова из военкомата Краснодарского края. Согласно им, данные о местонахождении Сергея Власова отсутствуют. Однако и однозначной информации о гибели военнослужащего нет, он пропал без вести.