Главные события недели 3–9 августа в Черноземье
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Жанровая фотография. Виды Воронежа. Исторический учебный корпус Воронежского государственного технического университета (ВГТУ)
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ