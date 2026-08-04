С судом, но без следствия

В январе-июне во всех регионах Черноземья выросло число споров в арбитражных судах — от 3% до 24%, следует из данных Rusprofile. Наибольший рост зафиксирован в Белгородской области, наименьший — в Курской. Этой динамике предшествовало заметное снижение числа арбитражных споров в первом полугодии 2025-го по сравнению с тем же периодом 2024 года в большинстве областей макрорегиона. Эксперты считают колебания следствием адаптации местного бизнеса к высокой ключевой ставке ЦБ, повышению госпошлин и судебных расходов, а также отмечают высокую базу 2024 года.

Компании Черноземья выплеснули в арбитражи накопившийся объем взаимных финансовых претензий

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года во всех без исключения регионах Черноземья выросло число споров в арбитражных судах. Это следует из данных Rusprofile, которыми сервис поделился с «Ъ-Черноземье».

Наибольший рост отмечен в Белгородской области , где число арбитражных споров увеличилось на 24%, до 5,7 тыс.

, где число арбитражных споров увеличилось на 24%, до 5,7 тыс. В Воронежской области оно выросло на 23%, до 10 тыс. Регион является лидером по числу споров в Черноземье.

оно выросло на 23%, до 10 тыс. Регион является лидером по числу споров в Черноземье. В Тамбовской области число дел в арбитражных судах выросло на 19%, до 4,5 тыс.

число дел в арбитражных судах выросло на 19%, до 4,5 тыс. В Липецкой области зафиксирован рост на 15%, до 4,6 тыс.

зафиксирован рост на 15%, до 4,6 тыс. В Орловской — на 13%, до 4,9 тыс.

— на 13%, до 4,9 тыс. Наименьший рост отмечен в Курской области — на 3%, до 3,6 тыс.

Стоит отметить, что тенденции исковой активности бизнеса оказались противоположны прошлогодним.

По данным Rusprofile, в первом полугодии 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го число арбитражных споров, наборот, снизилось в большинстве областей макрорегиона. Наиболее заметно оно сократилось в Орловской области — на 49%. В Курской области число споров в арбитражных судах снизилось на 29%, в Тамбовской — на 25%, в Белгородской — на 17%, а в Воронежской — на 14%. Исключением стала Липецкая область, где был зафиксирован рост на 5%.

Руководитель представительства юридической компании «Юрэнергоконсалт» в Санкт-Петербурге Лариса Устинова отмечает, что динамика судебных разбирательств компаний в макрорегионе за последние три года «наглядно отражает адаптацию местного бизнеса к изменившимся макроэкономическим и регуляторным условиям, а также рискам, связанным с близостью к границе»:

«Колебания количества дел в арбитражных судах, от просадки в 2025 году до возобновившегося роста в 2026-м, по большей части обусловлены меняющейся политикой ЦБ и высокой ключевой ставкой, а также ростом госпошлин и судебных расходов в целом».

«В 2025 году предприниматели массово оптимизировали расходы, адаптировались к высоким ставкам по кредитам и старались договариваться в досудебном порядке. Однако к 2026 году ресурс досудебного урегулирования по долгам начал себя исчерпывать»,— поясняет эксперт.

Лидерство Воронежской области по числу споров, по мнению госпожи Устиновой, связано с высокой концентрацией бизнеса в регионе и интенсивным торговым оборотом. «Область выступает крупнейшим экономическим, промышленным и логистическим центром Черноземья, что неизбежно ведет к большему числу споров и повышению нагрузки на суды»,— полагает юрист.

Руководитель практики судебной работы в юридической компании «Центральный округ» Евгений Жихарев считает одной из причин колебаний числа арбитражных дел «высокую базу 2024 года, когда из-за повышения ключевой ставки было много банкротств и исков о взыскании задолженности».

Специфику динамики в Курской области юрист связывает с близостью к зоне СВО. По словам господина Жихарева, начиная с 2024 года в Курской области фиксируются обстрелы и эвакуации, вводились режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации. Часть территорий находилась под временной оккупацией или в зоне боевого соприкосновения, что привело к оттоку населения и уходу части бизнеса.

В отдельных районах хозяйственная деятельность могла быть фактически остановлена на длительное время, дела приостанавливались, а новые иски не подавались.

Егор Якимов, Ульяна Ларионова