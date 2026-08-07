Суд признал требования ВТБ к воронежскому производителю яблок на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Воронежской области включил в реестр требований кредиторов обанкротившегося ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК, крупный производитель яблок в Воронежской области) долг перед ВТБ еще на 2,2 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно судебной документации, требования возникли по обеспеченным залогом договорам ипотеки зданий и земельных участков в Новоусманском районе, в том числе участка площадью 87,9 тыс. кв. м и здания главного корпуса предприятия в деревне Михайловка площадью 8,5 тыс. кв. м. Указанные договоры были заключены 2019–2020 годах.

Также в списке заложенного имущества ЦЧПЯК фигурируют яблоневые сады и сельскохозяйственное оборудование, в том числе автоматическая система для загрузки контейнеров, сортировочная машина и элеватор для выгрузки яблок.

Кроме того, суд взыскал с ЦЧПЯК 5 млрд руб. расходов по уплате госпошлины в пользу ВТБ. С заявлением о включении требований в реестр ВТБ обратился еще в марте, однако суд оставил его без движения из-за процессуальных нарушений при подаче. Арбитраж принял заявление к производству только в мае.

В середине июня «Ъ-Черноземье» сообщал о включении в реестр кредиторов производителя яблок еще одних требований ВТБ на 857 млн руб. Тогда речь также шла о задолженности по договорам залога имущества, в том числе взятых в ипотеку зданий и земельных участков.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2025 году выручка общества составила 758 млн руб., чистый убыток — 707 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

В октябре 2025 года ЗАО подало заявление о собственном банкротстве. Спустя два дня ВТБ обратился в суд с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности. В феврале этого года в отношении компании было введено конкурсное производство. В ЦЧПЯК начата процедура ликвидации, которая сейчас также оспаривается банком.

Кроме того, на прошлой неделе банк добился банкротства воронежского ООО «Яблочный спас» и его собственника Валерия Литвиненко, аффилированного с ЦЧПЯК. Сумма требований ВТБ к бизнесмену составляет 2,8 млрд руб.

Подробнее о споре компании с ВТБ — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов