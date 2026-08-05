«Мираторг» подарил Орловской области более 3 га земли

На основании заявления ООО «Орел-Агро-Продукт» (входит в агропромышленный холдинг «Мираторг») в государственную собственность Орловской области будут безвозмездно приняты три земельных участка совокупной площадью свыше 3,1 га. Соответствующее распоряжение облправительства было опубликовано на портале органов власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Площадь участков составляет 957 кв. м, 7070 кв. м и 23 527 кв. м. Все они расположены на территории Красниковского сельского поселения в Кромском районе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил региональному департаменту государственного имущества и земельных отношений заключить с ООО «Орел-Агро-Продукт» договор дарения участков. Они будут отнесены в состав казны в течение четырех месяцев.

В 2024 году «Орел-Агро-Продукт» уже передавал Орловской области семь земельных участков в Кромском районе общей площадью 100 тыс. кв. м.

В понедельник, 3 августа, «Ъ-Черноземье» также сообщал, что 19-й Арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение об отказе АО «АльфаСтрахование» во взыскании с властей Орловской области 335,6 млн руб. компенсации после выплаты ООО «Мираторг-Курск» страхового возмещения за уничтоженное из-за АЧС поголовье свиней. Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы компаниям.

Денис Данилов