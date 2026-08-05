«Мираторг» подарил Орловской области более 3 га земли
На основании заявления ООО «Орел-Агро-Продукт» (входит в агропромышленный холдинг «Мираторг») в государственную собственность Орловской области будут безвозмездно приняты три земельных участка совокупной площадью свыше 3,1 га. Соответствующее распоряжение облправительства было опубликовано на портале органов власти региона.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Площадь участков составляет 957 кв. м, 7070 кв. м и 23 527 кв. м. Все они расположены на территории Красниковского сельского поселения в Кромском районе.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил региональному департаменту государственного имущества и земельных отношений заключить с ООО «Орел-Агро-Продукт» договор дарения участков. Они будут отнесены в состав казны в течение четырех месяцев.
- В 2024 году «Орел-Агро-Продукт» уже передавал Орловской области семь земельных участков в Кромском районе общей площадью 100 тыс. кв. м.
В понедельник, 3 августа, «Ъ-Черноземье» также сообщал, что 19-й Арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение об отказе АО «АльфаСтрахование» во взыскании с властей Орловской области 335,6 млн руб. компенсации после выплаты ООО «Мираторг-Курск» страхового возмещения за уничтоженное из-за АЧС поголовье свиней. Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы компаниям.