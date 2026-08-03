«Мираторг» не оспорил отказ в компенсации за последствия АЧС в Орловской области

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение об отказе АО «АльфаСтрахование» во взыскании с властей Орловской области 335,6 млн руб. компенсации после выплаты ООО «Мираторг-Курск» страхового возмещения за уничтоженное из-за АЧС поголовье свиней. Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы компаниям. Это следует из картотеки арбитражных дел. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Иск был подан в феврале 2025 года к региональному управлению ветеринарии, в качестве третьих лиц проходили правительство Орловской области, областной департамент финансов, управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также ООО «Мираторг-Курск».

Страховщик требовал возмещения после выплаты ООО «Мираторг-Курск» за отчужденное в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) поголовье на площадке «Привич» в Дмитровском районе региона. Однако суд пришел к выводу, что распространению инфекции способствовали нарушения ветеринарных правил на самом предприятии, что исключает взыскание средств с областной казны.

По данным Rusprofile, ООО «Мираторг-Курск» зарегистрировано в 2005 году в Курской области. Основной вид деятельности — разведение свиней. Предприятие входит в структуру агропромышленного холдинга «Мираторг». АО «АльфаСтрахование» — один из крупнейших российских страховщиков, работающий в том числе на рынке агрострахования с господдержкой.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье» «Хроники Свинарнии».

Егор Якимов