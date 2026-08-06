Дмитрий Бурко назначен прокурором Курской области

Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Бурко прокурором Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram-канале. Нового руководителя надзорного ведомства представил начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Чукотского АО Фото: прокуратура Чукотского АО

Государственный советник юстиции 3-го класса Дмитрий Бурко родился в 1974 году. В 1999-м окончил Калининградский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1997 года. Начинал в должности помощника Балтийского транспортного прокурора Западной транспортной прокуратуры Калининградской области и до 2020-го работал на различных должностях в калининградской прокуратуре. С 2020-го по октябрь 2022-го работал заместителем прокурора города Москвы. Прокурором Чукотского АО назначен указом президента РФ от 11 октября 2022-го на пятилетний срок полномочий.

«Для Курской области прокуратура играет колоссальное значение. Перед регионом стоит огромный фронт задач»,— заявил господин Хинштейн.

Сам Дмитрий Бурко на представлении подчеркнул, что регион для него «не чужой»: даже на Чукотке за новостями следили, сопереживали и чувствовали боль. Он пообещал, что работа прокуратуры «будет идти исключительно для людей».

Кандидатура Бурко была внесена президентом в Совет Федерации 13 июля. Предыдущий прокурор региона Алексей Цуканов, занимавший этот пост почти 10 лет, переведен на повышение в Нижегородскую область.

В июле с новым руководителем познакомился коллектив прокуратуры Воронежской области. Сергей Филипенко ранее служил в Саратове. На представлении он поделился, что у него уже возник ряд вопросов к отчетности ведомства.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Анна Швечикова