Строителю дали реабилитироваться

Столичный арбитраж ввел в отношении липецкого застройщика Антона Колпакова, внука министра черной металлургии СССР Серафима Колпакова, процедуру реструктуризации долгов. Господин Колпаков задолжал московскому предпринимателю Степану Крумилову 172 млн руб. по договору займа, срок возврата которого был связан с вводом в эксплуатацию ЖК в Липецке в 2024 году. Девелопер погасил долг лишь частично. Кредитор отказался комментировать процесс, а с должником связаться не удалось. Эксперты считают шансы на отмену процедуры крайне низкими, но расходятся в оценках вероятности ее обжалования.

Арбитражный суд Липецкой области (на фото) вынес принципиальное решение по делу известного в регионе и за его пределами застройщика

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление столичного предпринимателя Степана Крумилова о банкротстве липецкого застройщика Антона Колпакова, внука министра черной металлургии (одной из базовых отраслей липецкой экономики) СССР Серафима Колпакова, и ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов. Полный текст определения пока не опубликован. Это следует из картотеки арбитражных дел.

С заявлением о банкротстве господин Крумилов обратился в конце мая, указав задолженность в размере 172,3 млн руб.

Господин Крумилов отказался комментировать процесс «Ъ-Черноземье», порекомендовав обратиться к его юристам уже после публикации мотивировочной части судебного определения. Она пока не опубликована. Телефон господина Колпакова был недоступен.

Заявлению о банкротстве предшествовало долгое разбирательство сторон в московских судах. Поводом для спора стал долг господина Колпакова по договору займа на 100 млн руб., который господин Крумилов предоставил ему в декабре 2021 года. Вернуть сумму господин Колпаков должен был до 31 декабря 2023 года. В 2022-м стороны связали новый срок возврата займа с вводом в эксплуатацию многоэтажного жилого дома с подземной парковкой в Липецке на улице Депутатской, 60. Сумма займа также выросла до 200 млн руб.

Дом был введен в эксплуатацию в декабре 2024 года, после чего господин Колпаков погасил 24 млн руб., но полностью долг не вернул. В связи с этим господин Крумилов обратился в суд.

В октябре 2025 года Таганский райсуд Москвы признал требования законными и взыскал с господина Колпакова 181,2 млн руб. в пользу господина Крумилова.

Липецкий застройщик не согласился с решением и обжаловал его. В мае 2026-го судебная коллегия по гражданским делам Московского горсуда изменила решение первой инстанции, уменьшив сумму взыскания до 155,6 млн руб. за счет частичных погашений долга. Из картотеки арбитражных дел неясно, чем обусловлено увеличение требований в заявлении о банкротстве до 172,3 млн руб.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), ЖК по адресу: Липецк, улица Депутатская, 60, был введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года. Застройщиком выступало ООО «Специализированный застройщик "Ардэн Констракшн"» Глеба (Сергеевича) Колпакова, вероятно, брата девелопера. Жилая площадь здания составляет 20,9 тыс. кв. м. В доме 27 этажей.

Согласно ЕИСЖС, сейчас Антон (Сергеевич) Колпаков реализует проект еще одного жилого комплекса в Липецке — многоквартирного дома «Пешков» на Елецком шоссе. Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик "Боер констракшн"», где господин Колпаков является гендиректором. Сдача дома в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2026 года. Речь идет о 23-этажном здании с жилой площадью 14,4 тыс. кв. м.

По данным Rusprofile, Антон Колпаков с мая 2015 года также является гендиректором строительной компании ООО «Глобус групп», зарегистрированной в Липецке. Уставный капитал фирмы составляет 151,2 млн руб. Компанией владеет Ольга (Михайловна) Коротких — дочь основателя девелоперской ГК «Глобус» Михаила Коротких. В 2025 году выручка и прибыль общества были нулевыми. Годом ранее выручка также была нулевой, а чистая прибыль составляла 2 млн руб.

Финансовый эксперт, специалист по реструктуризации задолженности Тимур Хлебников предполагает, что господин Колпаков подаст апелляционную жалобу на определение. «Это стандартный процессуальный шаг для затягивания сроков перед этапом утверждения плана платежей. Однако шансы на отмену самой процедуры реструктуризации долга крайне низкие. Судебная история спора уже завершена в гражданском процессе, а сам должник не оспаривает факт долга»,— поясняет господин Хлебников.

Вместе с тем эксперт отмечает, что реструктуризация позволяет предпринимателю расплатиться из будущих доходов без немедленной продажи активов:

«Закон дает предпринимателю шанс расплатиться из будущих доходов, не распродавая активы здесь и сейчас».

«Учитывая статус должника как действующего гендиректора, выбор реабилитационной процедуры очевиден»,— говорит господин Хлебников.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков полагает, что вероятность обжалования определения о введении реструктуризации долгов должником «крайне низка, поскольку требование к Антону Колпакову почти бесспорно». «В данном случае отсутствует спор о самом праве требования: его основанием служит вступившее в законную силу судебное решение. Более того, должник уже безуспешно оспаривал взыскание в Московском городском суде»,— указывает господин Пермяков.

Советник адвокатского бюро Forward Legal Данил Бухарин добавляет, что переход к реализации имущества должника может произойти, если он сам будет на этом настаивать либо если кредиторы докажут невозможность восстановления платежеспособности.

Дальнейшее развитие процедуры, по мнению господина Бухарина, будет зависеть от того, удастся ли сформировать реалистичный план погашения задолженности.

Егор Якимов