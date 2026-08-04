Топливная оттепель

После жестких ограничений регионы Черноземья начали постепенно возвращаться к привычной продаже топлива. В Липецкой области отменили «чет-нечет», в Тамбовской — разрешили канистры на части АЗС. Сохраняются специфические проблемы: в Курске власти отчитались об исчезновении очередей, но дефицит сохраняется в районах, где нет заправок федеральных брендов. В Белгородской области решают, как обезопасить АЗС от усилившихся атак БПЛА ВСУ. Эксперты называют основными рисками перебои с обеспечением независимых сетей и оперативную обстановку.

Очереди на АЗС в Черноземье постепенно сокращаются, хотя и не уходят в прошлое совсем

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

От одной из ключевых топливных антикризисных мер отказалась Липецкая область. Введенный 11 июля порядок реализации бензина по принципу «чет-нечет» прекратил действие с 31 июля. Об отмене ограничений сообщил липецкий губернатор Игорь Артамонов, добавив, что автозаправочные сети сохраняют право самостоятельно определять объем отпуска топлива на отдельных станциях в зависимости от фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки. Регион стал вторым в Черноземье после Орловской области, где от системы «чет-нечет» отказались еще 16 июля. При этом на орловских АЗС сохраняются лимиты: в городе — 30 л, на трассе — до 50 л.

В Воронежской области, где дефицит топлива сопровождался длинными очередями на автозаправочных станциях, объем поставок был увеличен, сообщили во вторник в облправительстве. По данным на 4 августа, бензин марки АИ-92 доступен на 72% заправок региона, АИ-95 — почти на 69%, дизельное топливо — более чем на 84%. На разных АЗС лимит в Воронежской области отпуска повышен с 30 до 40 (Teboil) или 50 л («Лукойл»). Одновременно на федеральном уровне согласован дополнительный объем поставок топлива для воронежских сельхозпроизводителей, продолжающих уборочную кампанию. По словам властей, ограничения при реализации топлива теперь носят «превентивный характер».

В Курской области, где топливный кризис в июле сопровождался дефицитом бензина и очередями на автозаправочных станциях, власти заявили о стабилизации ситуации. «В Курске очереди на АЗС исчезли полностью. Объем поставок топлива даже стал меньше, чем был в кризисные недели, потому что спрос уменьшился»,— рассказал на совещании оперштаба вчера вице-губернатор Сергей Фофанов. По его словам, в регионе работают все 142 АЗС, из которых 57 принадлежат вертикально-интегрированным нефтяным компаниям федеральных брендов (ВИНК). При этом проблемы с бензином сохраняются в Железногорском, Пристенском и Мантуровском районах, ни один из которых не граничит с Украиной. Как пояснил господин Фофанов, заправок ВИНК там недостаточно: в Железногорском районе размещение соответствующих АЗС уже запланировано, по Пристенскому, Мантуровскому и другим муниципалитетам идут переговоры. Губернатор Александр Хинштейн на том же оперштабе заявил, что регион «является заложником структуры реализации, которая была создана ранее». По его словам, в районах, где нет федеральных сетей, независимые компании либо несвоевременно получают топливо, либо завышают цены. Власти пока не отказываются от введенной в Курской области с 15 июля системы «чет-нечет», однако призывают заправочные сети убрать лимиты или повысить их до 50 л. Федеральные бренды, судя по сервисам мониторинга ситуации на АЗС, к этому уже прислушались. Региональные власти стараются добиваться снижения цен разными методами. На прошлой неделе управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курской области выдало воронежской сети АЗС «Калина ойл» предупреждение об устранении экономически необоснованных розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95. По мнению господина Хинштейна, стоимость топлива остается «практически на докризисном уровне». Он признает, что на отдельных независимых АЗС цена бензина доходила до 180 руб. за литр. Глава «Калина ойл» Валерий Борисов ранее не отвечал на звонки «Ъ-Черноземье». Одновременно курский губернатор и руководство «Лукойла» договорились о мерах безопасности для АЗС, подвергающихся атакам ВСУ. По информации властей, в этом направлении идет «совместная работа».

Мониторинг цен на топливо в Черноземье / контекст По расчетам «Ъ-Черноземье» на основе данных Росстата за 29 июня и 27 июля, дизельное топливо среди регионов Черноземья, по которым имеются показатели за обе даты, сильнее всего подорожало в Курской области — на 3,8%, с 80,36 до 83,41 руб. за литр. В Тамбовской области рост составил 1,6% — с 89,70 до 91,17 руб., в Орловской — 1,5%, с 76,25 до 77,43 руб., в Воронежской — 1,1%, с 86,66 до 87,63 руб., в Белгородской — 0,9%, с 76,70 до 77,38 руб. По Липецкой области показатель на 29 июня отсутствует, а на 27 июля цена зафиксирована на уровне 83,68 руб. за литр. Бензин АИ-92 сильнее всего подорожал в Курской области — на 11,4%, с 69,03 до 76,89 руб. за литр. В Липецкой области цена выросла на 9,9% — с 67,55 до 74,23 руб., в Тамбовской — на 5,6%, с 76,88 до 81,22 руб., в Воронежской — на 3,8%, с 77,33 до 80,28 руб., в Орловской — на 3,4%, с 64,64 до 66,82 руб., в Белгородской — на 2,3%, с 66,52 до 68,05 руб. Бензин АИ-95 сильнее всего подорожал в Тамбовской области — на 10,3%, с 80,35 до 88,66 руб. за литр. В Курской области рост составил 10,1% — с 74,79 до 82,32 руб., в Липецкой — 6,3%, с 76,21 до 81,04 руб., в Воронежской — 4,9%, с 83,98 до 88,10 руб., в Орловской — 3,2%, с 70,11 до 72,33 руб., в Белгородской — 1,6%, с 71,91 до 73,05 руб. Бензин АИ-98 и с более высоким октановым числом сильнее всего подорожал в Тамбовской области — на 10,4%, с 94,55 до 104,35 руб. за литр. В Курской области рост составил 10,2% — с 96,71 до 106,53 руб., в Воронежской — 8,2%, с 101,84 до 110,24 руб., в Липецкой — 2%, с 95,81 до 97,70 руб., в Орловской — 2%, с 96,33 до 98,23 руб., в Белгородской — 0,8%, с 94,56 до 95,36 руб.

В Белгородской области, где перебои с работой АЗС в последние недели были связаны не столько с дефицитом топлива, сколько с атаками украинских БПЛА, региональные власти сообщают о стабильном обеспечении горючим. В ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в правительстве области заявили, что в Валуйском округе, где неоднократно совершались атаки на АЗС, работают три станции: одна АЗС «Роснефть» (ООО «РН-Черноземье») и две — «Газпрома» (ООО «Газпром сеть АЗС»). По данным чиновников, все они функционируют в штатном режиме, а имеющихся запасов топлива достаточно для потребностей жителей. От других подробностей в облправительстве воздержались. По данным сервиса «Яндекс Карты», которые расходятся с информацией региональных властей, по состоянию на 3 августа в округе отпуск топлива осуществляли две автозаправочные станции — «Роснефти» и «Газпрома». На прошлой неделе врио губернатора Белгородчины Александр Шуваев опроверг намерения «Лукойла» закрыть пострадавшие от атак беспилотников автозаправочные станции в Белгороде. На поврежденных объектах идут ремонты. На каждой станции планируется запустить как минимум одну топливораздаточную колонку. Перед этим местный министр экономического развития и промышленности Максим Гусев сообщал, что часть станций «Лукойла» временно выведена из эксплуатации из-за повреждений и отсутствия топлива. На всех АЗС региона сохраняется лимит отпуска топлива — 30 л.

В Тамбовской области, где во время пика дефицита действовали одни из наиболее жестких ограничений, количество АЗС с бензином марок АИ-92 и АИ-95 выросло на треть. За какой период произошел рост, не уточняется. Об этом на оперативном совещании в понедельник доложил министр промышленности и торговли региона Эдуард Никулин. С 31 июля в регионе разрешили отпуск бензина в тару на 162 из 214 АЗС, преимущественно, местных брендов. Запрет сохраняется на 44 станциях «Роснефти» и восьми станциях «Лукойла». Как уточнили в облправительстве, решение принято «в связи со стабилизацией локального рынка» и снижением «ажиотажного спроса». В Тамбовской области пока продолжает действовать система «чет-нечет», но один день — 31 июля — заправляться разрешили всем автомобилям. По мнению чиновников, это дало автовладельцам дополнительную возможность приобрести топливо. Максимальный объем отпуска составляет 30 л.

Главный редактор журнала «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев считает, что в макрорегионе «острая фаза топливного кризиса преодолена»: очереди практически отсутствуют, а в ряде регионов появилась возможность заправки в канистры: «Этому способствовал целый ряд мер — ускорение ремонтов на НПЗ, закупки топлива за рубежом как в странах ЕАЭС, так и за его пределами — в Белоруссии и Индии». «Кроме того, перевод части продаж с биржи на прямые договоры позволил поставлять топливо более адресно, что тоже повлияло на удовлетворение спроса и снижение ажиотажа. Правда, в ряде регионов ограничения сохраняются, особенно в приграничных, где доставка топлива сопряжена с опасностью атак дронов, а нефтебазы и АЗС подвергаются постоянным ударам»,— пояснил эксперт. Он добавил, что объекты топливообеспечения нуждаются в «более серьезной защите», прежде всего мобильными огневыми группами, но из-за большого числа объектов это сопряжено с трудностями. По словам господина Бобылева, владельцы объектов получили право защищаться самостоятельно, но у многих из них, особенно у небольших, нет необходимых сил и средств. «Проблема, как всегда, на стыке бизнеса и государства»,— подытожил эксперт. Экс-президент Воронежской топливной ассоциации Сергей Шишлаков считает, что главной проблемой рынка остается ограниченный доступ независимых АЗС к топливу ВИНК. По его словам, федеральные сети в ряде случаев не продают нефтепродукты независимым операторам, заботясь только о собственных запасах. В период дефицита продажи федеральных сетей, по оценке господина Шишлакова, выросли в два-три раза, а независимые заправщики были вынуждены закупать импортное топливо по более высоким ценам, что сделало их предложение неконкурентоспособным. «Независимые просто закрываются: сматывают колонки, сокращают персонал. Покупатель не будет заправляться по 100 руб. за литр, если на федеральной АЗС бензин стоит 80 руб. Они продают дороже не потому, что хотят больше заработать, а чтобы вообще сохранить бизнес»,— сказал господин Шишлаков. По его мнению, ситуацию могли бы прояснить региональные власти и антимонопольные органы, выяснив причины отказа крупных нефтяных компаний от поставок: «Во многих регионах, таких как Курская область, "частников" много — им надо дать возможность работать, а не мучить проверками. Если посодействовать тому, чтобы с ними делились топливом, то можно было бы снять ряд наболевших вопросов».

Анна Швечикова