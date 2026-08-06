В Воронеже в Ракетном переулке планируют построить частную клинику с диализом

Ко второму кварталу 2027 года планируется построить частную медицинскую клинику с центром диализа в Ракетном переулке в Воронеже. С июля 2025 года на этом месте возводится двухэтажное нежилое здание площадью 1,3 тыс. кв. м. Об этом сообщил «Ъ-Черноземье» заказчик и руководитель проекта Александр Кирьяк. Однако он отметил, что окончательное решение о назначении объекта еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ульяна Ларионова / Коммерсантъ Фото: Ульяна Ларионова / Коммерсантъ

Стоимость проекта не раскрывается. По словам господина Кирьяка, объем инвестиций «остается плавающим»: «По мере строительства возникают новые потребности. Кроме того, стоимость работ сильно зависит от рыночной ситуации — рост цен на топливо и технику, а также повышение ставок напрямую влияют на итоговые затраты».

На начало августа на объекте возведен железобетонный каркас первого этажа, устроено межэтажное перекрытие, установлены колонны и частично выполнена кладка второго этажа. Фасад, остекление и кровля не завершены. Проект предполагает здание с плоской кровлей и панорамным остеклением.

По данным Rusprofile, Александр Кирьяк с ноября 2023 года является индивидуальным предпринимателем в Воронеже, занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. С мая 2023 года по июль 2026-го являлся директором ООО «Ардэн» (организация ликвидирована, была зарегистрирована в Воронеже в январе 2020 года, основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур), с июня 2023-го по июль 2026 года выступал учредителем этой компании.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что министерство строительства Воронежской области заключило с местной компанией из Богучара ООО «Генстрой проект» контракт на капремонт хозяйственного корпуса №2 областной клинической больницы №1. Подрядчик отремонтирует объект за 102,6 млн руб.

Мария Свиридова