Квартиры в Воронеже за три года прибавили в цене до 55%

За последние три года стоимость квартир в Воронеже росла как на первичном, так и на вторичном рынках. В зависимости от возраста жилья и его класса ценник вырос на 31,6–55,5%. Это следует из результатов исследования экспертов «Авито Недвижимость» и девелоперской ГК «Развитие» Сергея Гончарова с головным офисом в Воронеже. Они есть в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Если говорить о первичном рынке, то наиболее впечатляющую динамику показал сегмент стандарт-класса. В июне 2023 года квадратный метр в такой квартире стоил 90 тыс. руб., а в июне 2026 года — уже на 55,5% больше, а именно 140 тыс. руб.

«Квадрат» жилья комфорт-класса в Воронеже подорожал на 50% (с 96 тыс. до 144 тыс. руб.), а бизнес-класса — на 31,6% (со 114 тыс. до 150 тыс. руб.).

Подтверждает тренд и рынок вторичного жилья. Например, в однокомнатных квартирах цена квадратного метра в июне 2023 года составляла 91 тыс. руб., в июне 2026-го — на 40% больше, а именно 127 тыс. руб.

По мнению директора по продажам «Развития» Елены Фирсовой, рынок жилья продолжит плавно расти в цене, «отыгрывая инфляцию и удорожание ресурсов». «Сегодня бетон и квадратные метры остаются одними из самых надежных активов, это подтверждают и цифры. Лучшее время для инвестиций в недвижимость было вчера»,— уверена госпожа Фирсова.

Управляющий директор направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев добавил, что профильный рынок Воронежа сохраняет устойчивость.

Алина Морозова