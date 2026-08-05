Воронежский «Еврострой» инвестирует в дома по КРТ в Тамбове 1,1 млрд

ООО «Специализированный застройщик "М 100"», входящее в структуру ГК «Еврострой» (основные бенефициары — депутат Воронежской областной думы Михаил Гусев и предприниматель Алексей Сезин), приступило к реализации одноименного жилого комплекса в Тамбове в микрорайоне Волжский. Проектная стоимость дома из двух секций — 1,1 млрд руб. Это следует из проектной декларации

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Два дома возводятся на улице Магистральной, 100 в рамках переданной под комплексное развитие территории (КРТ). По проекту появятся два девятиэтажных монолитно-кирпичных дома комфорт-класса. В первой секции первого корпуса запланировано 98 квартир общей площадью 3,79 тыс. кв. м; во втором корпусе — 142 квартиры (7,17 тыс. кв. м). Таким образом, общий жилой фонд комплекса составит 240 квартир. В домах предусмотрены нежилые помещения: 81 — в первом и 120 — во втором корпусе, включая коммерческие площади и кладовые.

На придомовой территории площадью 1,45 га разместятся детский и спортивный городки, гостевые парковки (98 машино-мест на участке и еще 24 — за его пределами), а также контейнерные площадки для сбора ТКО. Завершение строительства — в третьем квартале 2028 года.

В апреле этого года другая структура ГК «Еврострой» — ООО «Специализированный застройщик "КРТ-1"» — стала единственным участником и победителем аукциона на право реализации проекта КРТ в тамбовском микрорайоне Волжский.

Компания заключила контракт по начальной цене 260,1 млн руб., получив в субаренду участок площадью 17 га, объединяющий 32 земельных надела. В рамках проекта там предстоит возвести не менее 82 тыс. кв. м жилья — 16 семиэтажных и 10 девятиэтажных домов, а также четыре котельные, инженерные сети, дороги с парковками и пешеходными зонами.

Застройщик ООО СЗ «М 100» зарегистрирован в Воронеже в 2019 году, его генеральным директором и единственным учредителем является Алексей Сезин, который также возглавляет ряд других структур группы. В 2025 году выручка и чистая прибыль отсутствуют, в 2024 и 2023 годах убыток составлял 10 и 9 тыс. руб. соответственно. ГК «Еврострой» специализируется на возведении жилья комфорт- и типового классов. В ее портфеле — 11 сданных домов общей жилой площадью 88,6 тыс. кв. м, среди которых ЖК «Волна-1», «Город Воронеж», дома на улицах Цимлянской и Антонова-Овсеенко. Согласно ЕМИСС, сейчас строятся 11 объектов (64,9 тыс. кв. м), в том числе ЖК «О’да», «Ю», «Александровский сад», а также проекты в Тамбове и Липецке. Плановые сроки ввода — 2026–2028 годы.

Анна Швечикова