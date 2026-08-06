Не состоялись торги за имущество фирм из дела экс-начальника орловского УГИБДД

Два электронных аукциона на арестованное имущество орловских ООО «Ниакор» и ООО «Автостандарт», которые фигурировали в уголовных делах бывшего начальника орловского управления ГИБДД Александра Коршунова, признаны несостоявшимся. На каждый из аукционов с общей начальной ценой лотов 21,8 млн руб. допущенных претендентов не было. Информация опубликована в ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из активов ООО «Ниакор» на торги выставили нежилое помещение в переулке Ягодном в Орле. Его площадь составляет 326,2 кв. м. Начальная цена на торгах равнялась 20,8 млн руб., шаг аукциона — 209,3 тыс. руб. Для участия требовалось заплатить задаток в размере 10,4 млн руб. В составе второго лота Росимущество продавало универсальный тормозной стенд ООО «Автостандарт» за 980 тыс. руб.

В марте 2025 года Советский райсуд Орла признал Александра Коршунова виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. В июле областной суд смягчил наказание, исключив из него штраф.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», осенью 2025-го Заводской райсуд Орла удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 216 млн руб. с Александра Коршунова, а также с ООО «Автопоток», ООО «Автостандарт», ООО «Ниакор» и их владельцев Игоря Анцупова, Евгения Костюхина и Сергея Костяева. Исключением стала Татьяна Анцупова, которой принадлежит ООО «Ниакор».

В мае 2026-го тот же суд взыскал с бывшего начальника УГИБДД еще 275 млн руб. Ответчиками в деле также выступили Валентина Коршунова, Игорь и Татьяна Анцуповы, ООО «Автознак», ООО «Автостандарт-плюс», ООО «Охотхозяйство Кудиновское». Имущество перечисленных компаний, за исключением «Ниакора» и «Автостандарта», на торги не выставлено.

Мария Свиридова