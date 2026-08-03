Тамбовская область вошла в топ-15 регионов России по худшему качеству дорог

По итогам 2025 года Тамбовская область занимает 75-ю позицию в общероссийском перечне из 85 регионов по качеству магистралей. Доля дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, достигла 40,7% — минимального значения в Черноземье. Плотность трасс с твердым покрытием оценивается в 298 км на 1 тыс. кв. км территории. Результаты исследования обнародованы РИА Новости 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Белгородская область возглавляет рейтинг в Черноземье: 69% местных и региональных трасс приведены в соответствие с нормативами, что соответствует 16-му общероссийскому показателю. Плотность покрытия с твердым основанием — 698 км на 1 тыс. кв. км.

Липецкая область — вторая в Черноземье и 18-я в России с долей нормативных дорог 66,7%. Плотность дорожной сети зафиксирована на отметке 574 км на 1 тыс. кв. км.

Воронежская область становится третьей в макрорегионе, занимая 30-е место в национальном рейтинге. Нормативам отвечает 61,7% региональных и муниципальных трасс. Плотность твердого покрытия — 445 км на 1 тыс. кв. км.

Орловская область располагается на четвертой строчке среди регионов Черноземья и на 51-й в России. Доля дорог, соответствующих установленным требованиям, составляет 50,7% при плотности покрытия 418 км на 1 тыс. кв. км.

Курская область занимает пятое место в Черноземье и находится на 61-й позиции по стране. Нормативным требованиям удовлетворяет 47% трасс, плотность дорожной сети достигает 381 км на 1 тыс. кв. км.

Исследование подготовлено Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе официальных данных Росстата и Росавтодора. ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области не включены в рейтинг.

Первое место в России занимает Москва со 100%-м соответствием дорог нормативным требованиям при максимальной плотности покрытия 2,6 тыс. км на 1 тыс. кв. км. На втором месте — Челябинская область (84,6%, 254 км). Замыкает тройку Республика Ингушетия (84,2%) с показателем плотности 1,1 тыс. км на 1 тыс. кв. км. Наихудший результат зафиксирован в Архангельской области — 17,2% и 30 км (85-е место). Выше расположились Волгоградская область (26,9% и 157 км) и Кировская область (28,6% и 116 км).

На прошлой неделе аналитики «РИА Рейтинг» представили ранжирование регионов России по обороту розничной торговли с января по май 2026 года. В Черноземье первую строчку заняла Воронежская область: прирост показателя относительно аналогичного периода 2025-го составил 7,9%. Замыкала список макрорегиона Липецкая область: увеличение оборота за год здесь достигло лишь 2,4%.

Кабира Гасанова