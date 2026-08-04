Белгородская ипотечная корпорация направила в областной бюджет 75 млн дивидендов

АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК) по итогам 2025 года перечислило в областной бюджет 74,5 млн руб. дивидендов. Это составляет 25% от чистой прибыли компании. Решение о выплате принял единственный акционер в мае 2026-го — Белгородская область. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дивидендные отчисления в регион растут четвертый год подряд: в 2022 году они составляли 51,9 млн, в 2023-м — 61,3 млн, в 2024-м — 68,1 млн руб.

Рост доходов в компании связывают с реализацией земельных участков, инвестиционными соглашениями с застройщиками и претензионно-исковой работой. В 2025 году по судебным решениям в пользу корпорации поступило 70 млн руб. С 2023-го по 2025-й взыскано более 1,2 млрд руб. Фактически на расчетный счет перечислено 495,4 млн руб. Также включены требования на 379,4 млн руб. в реестры кредиторов банкротящихся должников.

Объем налоговых отчислений БИК с 2022-го по 2025-й вырос более чем на 109% — с 218,7 до 457,1 млн руб.

Спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство продолжает расти: в 2025 году корпорация реализовала почти 1,6 тыс. против 1,2 тыс. годом ранее. При этом средняя цена снизилась на 8,5% — с 590 до 540 тыс. руб. В компании это объясняют сокращением доли участков с подведенными инженерными сетями. Стоимость земли коммерческого назначения практически не изменилась — 6,7 млн руб. в 2024 году и 7 млн в 2025-м.

С 2023 года более 120 участков с инженерной инфраструктурой предоставлено гражданам, утратившим жилье в результате обстрелов. Для участников СВО запущен льготный механизм с ценой 0,01% от кадастровой стоимости. Также землю со скидкой или безвозмездно получают многодетные семьи, ветераны, инвалиды и молодые семьи. Совокупный объем издержек корпорации на преференциальные условия за три года составил 759,8 млн руб.

Несмотря на сложную обстановку, в Белгородской области доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода стабильно растет последние три года: с 68,9% в 2023 году до 78,4% в 2024-м и 80,9% по итогам 2025 года. Одним из драйверов остается программа предоставления земли: за три года АО «Белгородская ипотечная корпорация» выдала более 6,1 тыс. участков. Устойчивый рост абсолютных объемов ИЖС наблюдается и в Курской области. В Орловской области показатели стабильны, а в Воронежской, Липецкой и Тамбовской — снижаются.

Подробнее о ситуации с жилищным строительством в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Частный сектор дал по тормозам».

Кабира Гасанова