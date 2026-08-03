Липецкий завод красок с нидерландскими корнями отправил 1 млрд на СВО

Российское подразделение нидерландской Akzo Nobel NV — ООО «Акзо Нобель» (а также «Акзо Нобель Коутингс» в Липецке) — перечислило 1 млрд руб. в фонд «Все для победы!» на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства направят на закупку техники, обмундирования и средств защиты.

Временный управляющий «Акзо Нобель», генеральный директор АО «Развитие строительных активов» (РСА) Тимур Амиров заявил, что «настоящая ответственность бизнеса — не в громких лозунгах, а в реальной помощи тем, кто сейчас выполняет боевые задачи на переднем крае».

Заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов добавил, что подобная поддержка позволяет «не просто закрывать текущие нужды, но и развивать системные направления помощи».

Это произошло спустя несколько недель после передачи российских активов Akzo Nobel во временное управление. В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции ЗАО «Акзо Нобель Декор», а также доли в ООО «Акзо Нобель Коутингс» и ООО «Акзо Нобель Лакокраска», принадлежавшие нидерландской Akzo Nobel NV, перешли под управление АО «РСА».

После назначения временным управляющим Тимур Амиров заявлял о намерении восстановить производство всей линейки продукции Akzo Nobel в России, локализовать выпуск и возобновить сотрудничество с государственными заказчиками и предприятиями оборонно-промышленного комплекса, приостановленное прежним менеджментом в 2022 году после введения санкций Евросоюза.

По собственным данным, Akzo Nobel N.V. — один из крупнейших мировых производителей лакокрасочных материалов, работающий более чем в 150 странах. Российское подразделение концерна работает с 1998 года по 2026-й. Выпускает краски и покрытия под брендами Dulux, International, Sikkens и Interpon. В 2025 году выручка группы составила €10,15 млрд, операционная прибыль — €1,16 млрд. Завод ООО «Акзо Нобель Коутингс» в Липецке с 2007 года выпускает защитные покрытия для металлической упаковки и рулонного проката, а с 2016 года — также промышленные и морские покрытия для нефтегазовой, энергетической и судостроительной отраслей.

Ранее о направлении части прибыли на поддержку СВО объявило и елецкое ПАО «Энергия», близкое к семье председателя Липецкого областного совета Владимира Серикова. По итогам 2025 года акционеры предприятия отказались от выплаты годовых дивидендов, выделив 250 млн руб. на финансирование СВО.

Анна Швечикова