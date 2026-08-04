Минздрав утвердил Василия Гаврилюка ректором Курского медуниверситета

Ректором Курского государственного медицинского университета (КГМУ) на пять лет назначили доктора медицинских наук Василия Гаврилюка, ранее — проректора КГМУ по образовательной деятельности и общим вопросам, заведующего кафедрой детской хирургии и педиатрии института непрерывного образования (ИНО). В пресс-службе вуза 4 августа сообщили, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал соответствующий приказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальная страница КГМУ во «Вконтакте» Фото: официальная страница КГМУ во «Вконтакте»

12 мая Василия Гаврилюка избрали (за выборами обязательно следует еще и процедура утверждения, до которой руководитель все еще работает как и.о.) ректором КГМУ на конференции работников и студентов. На пост тогда претендовали еще двое: заведующий кафедрой нормальной физиологии, директор НИИ физиологии, доктор медицинских наук Павел Ткаченко, а также заместитель главного врача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, доктор медицинских наук Сергей Прибылов.

Василий Гаврилюк родился в Курске 14 августа 1983 года. Окончил лечебный факультет КГМУ в 2006 году. В 2008-м защитил кандидатскую диссертацию, а в 2013-м — докторскую. После ординатуры («Хирургия») и интернатуры («Детская хирургия») с 2009 года работал ассистентом кафедры хирургических болезней № 2 КГМУ, с 2014-го — доцентом, с 2016-го — профессором. В 2017 году возглавил кафедру детской хирургии и педиатрии ИНО. С 2019 по 2021 год занимал пост проректора КГМУ по научной работе и инновационному развитию, с 2021 года — проректора по образовательной деятельности и общим вопросам. Господин Гаврилюк — детский хирург высшей категории, детский уролог-андролог, автор и соавтор более 400 научных публикаций, десяти монографий и четырех патентов. Под его руководством защищена одна кандидатская диссертация. Является лауреатом премии губернатора Курской области в области науки и инноваций (2011 год), победителем конкурса молодых преподавателей фонда Владимира Потанина (2012-й) и лауреатом второго Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов (2018-й).

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в апреле 2026 года предыдущий ректор КГМУ Виктор Лазаренко оставил пост в связи с достижением 70 лет — предельного возраста для этой должности. Он возглавлял университет с 2009 года. После его ухода и.о. ректора еще до выборов с 27 апреля был господин Гаврилюк.

Мария Свиридова