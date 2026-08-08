Самосвал снес надземный пешеходный переход на трассе Екатеринбург — Тюмень

На 297-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень самосвал марки Volvo снес надземный пешеходный переход, который упал на проезжую часть и перекрыл все полосы движения. По данным тюменской Госавтоинспекции, в результате ДТП повреждения получил автомобиль «Газель», из людей никто не пострадал.

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Водитель грузовика сообщил инспекторам, что кузов машины открылся в процессе езды без его участия. Из-за того что переход упал и перекрыл проезжую часть, ранним утром для легковых транспортных средств было временно организовано движение по обочине дороги. Проезд грузового транспорта закрывали, машины перенаправляли на автодорогу Курган — Тюмень.

В 10:29 местного времени в ГИБДД сообщили, что движение по федеральной автодороге открыто в обоих направлениях.