Расходы на средства для мужского здоровья увеличились за полгода на 11%

По данным DSM Group, в январе—июне 2026 года продажи биологически активных добавок (БАД) для мужского здоровья в России в натуральном выражении выросли на 20%. Всего за полгода в аптеках было реализовано 1,2 млн упаковок таких биодобавок на 1,8 млрд руб. В 2025 году рост был менее заметным: тогда продажи выросли на 7%. Самым продаваемым средством в этой категории уже несколько лет остается «Спермактин форте» от немецкой SternMaid.

Другие категории препаратов для мужского здоровья тоже показывают рост продаж. Всего на лекарства из популярных категорий российские потребители за первые полгода потратили 17,9 млрд руб., что на 11% больше год к году. Например, объемы реализации средств для лечения заболеваний предстательной железы за этот период увеличились на 14% в натуральном выражении.

Продажи средств для лечения эректильной дисфункции (виагра на основе силденафила и ее аналоги) в первой половине 2026 года в натуральном выражении выросли на 9%. Стабильный спрос этим категориям средств обеспечивают в основном пациенты старше 50 лет, сталкивающиеся с заболеваниями репродуктивной системы. Однако все чаще к ним обращаются и мужчины младшего возраста, некоторые имеют опыт употребления виагры и аналогов уже в 20 лет.

Подробнее об этом читайте в материале «Виагра на подъеме».