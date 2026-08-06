Жителя Кубани осудили на 15 лет за совращение малолетних

Краснодарский краевой суд приговорил 32-летнего жителя станицы Каневской к 15 годам лишения свободы по делу о преступлениях против половой неприкосновенности малолетних. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ. По данным суда, в сентябре 2024 года он совершил преступления сексуального характера в отношении малолетних в общественных местах станицы Крыловской.

Во время второго эпизода мужчину обнаружили родители детей. После этого несовершеннолетние позвали взрослых, а женщины обратились в полицию. Как следует из материалов дела, обвиняемый просил не сообщать о случившемся в правоохранительные органы и обещал покинуть населенный пункт.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, однако суд счел ее доказанной совокупностью исследованных доказательств.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 15 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков