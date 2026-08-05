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Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—июле 2026 года

Место Модель Продажи (шт.) Доля рынка (%) Изменение год к году (%)
1 Lada Granta 71 044 9,72 –12,5
2 Tenet T7 43 455 5,95 н/д
3 Haval Jolion 42 675 5,84 37
4 Lada Vesta 33 689 4,61 –32
5 Lada Niva Travel 24 922 3,41 33,6
6 Lada Iskra 18 637 2,55 н/д
7 Haval M6 17 363 2,38 21,1
8 Mazda CX-5 13 751 1,88 10,5 раз
9 Belgee X50+ 10 121 1,39 н/д
10 Tenet T4L 7 907 1,08 н/д

Источник: «Автостат».

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