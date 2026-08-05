Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей в январе—июле 2026 года

Место Модель Продажи (шт.) Доля рынка (%) Изменение год к году (%) 1 Lada Granta 71 044 9,72 –12,5 2 Tenet T7 43 455 5,95 н/д 3 Haval Jolion 42 675 5,84 37 4 Lada Vesta 33 689 4,61 –32 5 Lada Niva Travel 24 922 3,41 33,6 6 Lada Iskra 18 637 2,55 н/д 7 Haval M6 17 363 2,38 21,1 8 Mazda CX-5 13 751 1,88 10,5 раз 9 Belgee X50+ 10 121 1,39 н/д 10 Tenet T4L 7 907 1,08 н/д