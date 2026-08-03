В Башкирии ожидается дождь и туман

4 августа на территории республики ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр.

Подует северо-западный ветер, 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха понизится до +12…+17°, днем повысится до +23…+28°.

На некоторых участках дорог ночью и утром будет туман, видимость в котором составит от 500 м до 1 км.

В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не будет, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +14…+16°, днем поднимется до +25…+27°.

Майя Иванова