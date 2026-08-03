Число погибших при падении обломков БПЛА под Геленджиком выросло до четырех
Число погибших в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до четырех человек. Среди погибших — ребенок, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Еще 10 человек получили ранения, в том числе двое детей. Двое взрослых и один ребенок были доставлены в медицинские учреждения, остальным пострадавшим помощь оказывают на месте без госпитализации.
По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в район происшествия направлена специализированная бригада медицины катастроф. Экстренные службы продолжают работу на месте падения обломков.
Всего в ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России. БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.